Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице оказался ниже эпидемического порога почти на треть в период с 7 по 13 октября. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Как заверили в ведомстве, по состоянию на середину октября эпидемиологическая ситуация в Москве остается спокойной. Уже третью неделю медики отмечают снижение числа зарегистрированных случаев заболевания гриппом или ОРВИ. Эксперты подчеркнули, что учли статистические данные по всем возрастным группам. В совокупности уровень заболеваемости ниже эпидемпорога на 29,8%, уточнили специалисты.
Кампания по иммунизации москвичей против сезонного гриппа продолжается. Прививки сделали уже более трех миллионов 270 тысяч человек. При этом за свой счет и на средства работодателей привились свыше 1,2 миллиона горожан.
Москвичам напомнили, что они могут пройти вакцинацию от гриппа по системе ОМС в прививочных кабинетах поликлиник государственной системы здравоохранения. Чтобы сделать бесплатную прививку, при себе нужно иметь российский паспорт и полис.
Ранее сообщалось, что в мобильных пунктах у метро и МЦК привились от гриппа более 100 тысяч человек. Самым популярным стал павильон у станции метро "Речной вокзал". За месяц там сделали прививку почти девять тысяч москвичей. Кроме того, более шести тысяч человек привились в мобильном пункте рядом со станцией "Белорусская" Кольцевой линии метро, а еще около пяти тысяч горожан – у станции МЦК Владыкино.
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