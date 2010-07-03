Почти 420 звонков поступило на горячую линию по вопросам гриппа и ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 420 звонков поступило на горячую линию московского Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В период с 1 по 16 октября 2019 года специалисты управления Роспотребнадзора по Москве и врачи-эпидемиологи ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" консультировали москвичей, обратившихся на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что больше всего звонков поступило по вопросам о эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Москве. Немалая часть вопросов также поступала о проведении вакцинации в рабочих коллективах, о правовой основе вакцинации и возможных осложнениях.
Также горожане интересовались возможностью введения ограничительных мероприятий в образовательных и других организациях при осложнении эпидемиологической обстановки, спрашивали и про соблюдения температурного режима в помещениях. Уточняется, что по всем вопросам специалисты давали квалифицированные разъяснения.
В настоящее время в стране продолжается период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. В Минздраве заявили, что во всех регионах создан двухнедельный запас противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
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