В России появится мобильное приложение по профилактике гриппа и ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение по вопросам лечения и профилактики гриппа и ОРВИ может появиться в России до конца года. Об этом сообщила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

По ее словам, среди последних инициатив ведомства очень востребованными оказались "горячие линии". "И как новая форма работы – мы планируем в этом году ввести мобильное приложение по проблеме и профилактике гриппа и ОРВИ", – цитирует Ежлову Агентство "Москва".

Ранее Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. По данным за период с 7 по 13 октября, этот показатель остается ниже эпидемпорога почти на треть, отметили в ведомстве.

Кампания по иммунизации москвичей против сезонного гриппа продолжается. Прививки сделали уже более трех миллионов 270 тысяч человек. При этом более 100 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах у метро и МЦК.

Москвичам напомнили, что они могут пройти вакцинацию от гриппа по системе ОМС в прививочных кабинетах поликлиник государственной системы здравоохранения. Чтобы сделать бесплатную прививку, при себе нужно иметь российский паспорт и полис.