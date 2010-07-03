Роспотребнадзор рассказал о мерах по профилактике инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Роспотребнадзор опубликовал советы по снижению риска возникновения инсульта в рамках Всемирного дня борьбы с этим заболеванием.

Специалисты отмечают, что главным фактором риска является высокое артериальное давление. К гипертонии приводят малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и лишний вес.

Негативное влияние оказывают вредные привычки. Выкуривание пачки сигарет в день увеличивает вероятность инсульта почти в шесть раз. Риск повышает частое употребление спиртного. Болезнь могут спровоцировать и психологические проблемы. Примерно каждый шестой инсульт связан с последствиями депрессии и стресса, отметили в ведомстве.

Снизить вероятность инсульта поможет физическая активность: 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю уменьшают риск инсульта на 25%. Будет полезным добавить в свой рацион растительные продукты с умеренным количеством мяса и рыбы.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты. По ее словам, повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта связан с высоким уровнем потребления трансжиров.

