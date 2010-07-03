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Общество

18:31

Чрезмерное потребление соли оказалось опасным для мозга

медицина общество

Фото: depositphotos/miskolin

Американские исследователи из Национального Института неврологических расстройств и инсульта выяснили, что высокое потребление соли грозит развитием когнитивных нарушений, в том числе слабоумия. Выводы ученых опубликовал портал EurekAlert!.

Специалисты провели эксперименты на мышах. У грызунов, которые питались едой с высоким содержанием соли, довольно быстро стали проявляться симптомы деменции. Ослабление памяти произошло из-за накопления тау-белка.

Изменения кровообращения в мозге были связаны с уменьшением продукции монооксида азота. Этот оксид участвует в молекулярном пути, предотвращающем агрегацию тау-белка в бляшки. Появление бляшек чаще всего наблюдается при заболеваниях, связанных с развитием слабоумия.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона открыли элементарный способ пресечь развитие старческой деменции. Выяснилось, что высокая социальная активность в возрасте 50–60 лет значительно снижает риск слабоумия и других заболеваний мозга в будущем.

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