Названы регионы с наибольшим количеством психических расстройств

В Минздраве назвали регионы, в которых зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
В 2018 году больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге – 4700 пациентов. В Москве зарегистрировано 2844 таких случаев, в Татарстане – 2555, передает ТАСС со ссылкой на статистический сборник.
В пятерку "лидеров" также вошли Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).
Ранее были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ. Как оказалось, в России 20 процентов населения хорошо осведомлены о шизофрении, еще 70 процентов знают о симптомах болезни в общих чертах.
По словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, 26 процентов россиян считают, что за последние 5-10 лет отношение в обществе к людям с психическими заболеваниями улучшилось.
В Минздраве также составили список самых распространенных психических расстройств у россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 жителей страны. Такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста. На втором месте находятся психозы, состояния слабоумия и шизофрения. А третье место занимает умственная отсталость.
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