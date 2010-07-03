Россияне признались, что их окружают шизофреники

В России 20% населения хорошо осведомлены о шизофрении, еще 70% знают о симптомах болезни в общих чертах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
По словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, каждый пятый опрошенный заявил, что хорошо знаком с симптомами шизофрении.
"Если говорить о структуре этой контактной группы, соответственно, 1% сказали, что непосредственно участвуют в уходе за таким человеком, еще 3% сказали, что есть родственники с таким расстройством. Еще 8% сказали, что есть знакомые с таким расстройством и еще 8% сказали, что у их знакомых есть друзья или родственники с таким расстройством", – приводит слова Родина Агентство "Москва".
Он добавил, что 26% россиян считают, что за последние 5–10 лет отношение в обществе к людям с психическими заболеваниями улучшилось.
"Мы видим, что 26% нам говорят о том, что скорее улучшилось, 21% говорят о том, что скорее ухудшилось, 47% считают, что ничего не изменилось и 6% затруднились ответить", – сказал Родин.
В опросе участвовали более 1,5 тысячи респондентов.
Ранее в Минздраве России составили список самых распространенных психических расстройств у россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 жителей страны. Об этом сообщил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Сербского Борис Казаковцев.
По словам Казаковцева, такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста. На втором месте находятся психозы, состояния слабоумия и шизофрения. А третье место занимает умственная отсталость.
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