Названы самые распространенные психические расстройства россиян

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В Минздраве России составили список самых распространенных психических расстройств у россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 жителей страны. Об этом сообщил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

"Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознаёт, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов", – сказал он в беседе с RT.

По словам Казаковцева, такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста. На втором месте находятся психозы, состояния слабоумия и шизофрения. А третье место занимает умственная отсталость.

Ранее социологи назвали число интернет-зависимых россиян. Четверть взрослого населения России проводит в интернете больше четырех часов в день. Их количество сопоставимо с теми, кто столько же времени уделяет просмотру телевизора.

Примечательно, что интернет-зависимость уже привела к появлению детей поколения digital native, которые пользуются гаджетами с раннего возраста. У них, как отмечают социологи и врачи, возникают определенные мозговые изменения.

В МВД предложили предоставить правоохранительным органам доступ к данным о диагнозах тех пациентов психических медучреждений, которые "представляют опасность для окружающих".

Согласно действующему законодательству, такие сведения являются врачебной тайной, поэтому МВД планирует обратиться с просьбой внести поправки в закон к профильному комитету Госдумы. Это зафиксировано в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ подписал глава МВД Владимир Колокольцев. Как пояснили в ведомстве, сотрудники полиции должны выявлять людей, которые могут совершить преступление, и вести с ними профилактическую работу. В числе таких потенциально опасных лиц − люди с заболеваниями психики, которые сопровождаются "буйным поведением".