Ученые нашли способ предсказать деменцию в подростковом возрасте

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Американские ученые выяснили, что риск развития старческой деменции возможно предсказать в подростковом возрасте, сообщает "Мир 24".

Специалисты проанализировали данные исследования 1960 года. Участие в нем приняли несколько тысяч старшеклассников. В ходе тестирования указывалось, насколько они общительны, спокойны, добросовестны и склонны сочувствовать другим людям. Затем ученые установили добровольцев, которым диагностировали деменцию к 2013 году.

Оказалось, что спокойные подростки были менее склонны к симптомам слабоумия. Вспыльчивые и эмоциональные люди чаще других сталкивались с деменцией, проявления этой болезни начинались относительно рано.

Исследователи считают, что такие результаты могут объясняться различной степенью устойчивости людей к стрессу. Постоянные переживания негативно отражаются на состоянии мозга, однако последствия проявляются лишь спустя десятилетия.

Ранее исследователи Университета Дьюка в Северной Каролине пришли к выводу, что у тех, кто медленно ходит, мозг стареет раньше.

