Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

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У людей с медленной походкой мозг стареет раньше. К такому выводу пришли исследователи Университета Дьюка в Северной Каролине, результаты их научной работы опубликованы в журнале JAMA.

В длительном исследовании участвовали более 900 жителей Новой Зеландии, за здоровьем которых специалисты наблюдали с трехлетнего возраста. Когда участникам эксперимента исполнилось 45 лет, им сделали МРТ, чтобы проверить состояние мозга.

Наблюдения показали, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе. А согласно результатам МРТ, объем мозга и плотность коры головного мозга у тех, кто медленнее ходит, меньше. Кроме того, у них наблюдались признаки, свидетельствующие о болезни малых сосудов. По словам исследователей, все это говорит о раннем старении мозга.

Также ученые попросили группу из восьми человек оценить возраст участников теста по фотографии. В результате внешне люди с медленной походкой выглядели старше тех, кто ходит быстрее.

Ранее ученые назвали простой способ продлить жизнь. Как оказалось, риск ранней смерти можно снизить, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить на физические нагрузки средней интенсивности. Специалисты пришли к выводу, что подвижный образ жизни может продлить жизнь на 73%. Если же человек проводит по девять–десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза.

Специалисты из Айовского университета считают, что риск преждевременной смерти повышается, если в рационе присутствует жареная пища. Даже одна порция жареной курицы в день увеличивает риск на 13 процентов. В списке опасных продуктов также оказались картофель фри и чипсы.

