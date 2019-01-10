Ученые назвали секрет долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Британские ученые назвали социальные факторы, которые влияют на продолжительность жизни и процесс старения. Свое исследование они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты утверждают, что у пожилых людей, которые считают, что занимаются полезными и важными делами, значительно улучшается здоровье и самочувствие, а также снижается риск хронических заболеваний. К такому выводу они пришли, проанализировав сведения, полученные при обследовании 7304 мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше.
Учитывались социальные и экономические показатели, здоровье и связанное с ним поведение. Были также использованы данные, которые демонстрировали, как люди оценивали наполненность своей жизни смыслом по шкале от 1 до 10. Ученые проверили, существует ли связь между этими оценками и физическим благополучием людей за четыре года.
Оказалось, что с возрастом люди, и в особенности мужчины, склонны к обесцениванию своей жизни. При этом жизнь в браке, частое общение с друзьями и родственниками улучшали показатели. 73,1% участников с оценками 9–10 встречались с друзьями каждую неделю. Также смысл жизни видели те, кто участвовал в общественных организациях, посещал спортивные залы, религиозные заведения, музеи и театры.
Высокие показатели были и у тех, кто мог похвастаться хорошим самочувствием, низким риском хронических заболеваний и нарушением повседневной деятельности. Люди с высокими оценками отличались высокой физической активностью и были склонны к употреблению здоровой пищи.
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