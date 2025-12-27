Форма поиска по сайту

27 декабря, 06:59

Происшествия

Мужчина погиб в результате провала автомобиля под лед в Якутске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины, провалившегося под лед на автомобиле в реке Лена в Якутске. Об этом сообщает Служба спасения Якутии в своем телеграм-канале.

Отмечается, что тело мужчины было найдено на берегу полыньи. Он смог выплыть, но спастись ему не удалось.

По последним данным, в затонувшем автомобиле остались два человека, включая ребенка. Водолазы продолжают спускаться в воду и искать их.

Поиски осложняют сильные морозы в регионе. Температура воздуха в Якутске 27 декабря составляет 44 градуса мороза.

Также поступила информация об эвакуации одного пострадавшего с обморожениями и переохлаждением.

О ЧП с автомобилем в Якутске стало известно утром в субботу, 27 декабря. Согласно информации МЧС, всего в машине находились 8 человек. Пять из них смогли самостоятельно выбраться из ледяной воды. Однако трое человек остались в машине.

На месте происшествия работают экстренные службы. Всего к операции по спасению привлечено 20 специалистов и 7 единиц техники.

происшествияДТПрегионы

