Врачи Морозовской больницы спасли провалившегося под лед ребенка

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачам Морозовской больницы удалось спасти ребенка, который провалился под лед, рассказали в телеграм-канале Депздрава Москвы.

"Ребенок поступил в Морозовскую больницу на скорой помощи после того, как оказался подо льдом и провел некоторое время в холодной воде. При переохлаждении температура тела упала ниже 35 градусов, из-за чего работа внутренних органов могла ухудшиться", – говорится в сообщении.

Медики провели диагностику состояния пострадавшего. Его лечение состояло из внешнего и внутреннего согревания, что позволило постепенно привести в норму температуру тела ребенка и уменьшить риски для его внутренних органов.

"В преддверии школьных каникул врачи напоминают, что важно одеваться по погоде, не выходить на лед и избегать маршрутов, проходящих через водоемы", – подчеркнули в Депздраве Москвы.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля достали из желудка 16-летнего школьника флешку с домашним заданием по информатике, которую он случайно проглотил. Подросток решил поиграть с флешкой и начал крутить ее перед лицом. Именно в этот момент и произошло ЧП. В результате операция длилась 15 минут. На следующий день пациента выписали домой.

