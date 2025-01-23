Столичные врачи спасли ребенка, проглотившего сувенирные монеты

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Специалисты детской больницы имени Башляевой в Москве спасли ребенка, проглотившего две сувенирные монеты. Столичный Депздрав рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

"Мальчик играл с монетами, которые выдают в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, попробовал их на вкус и случайно проглотил, после чего начал кашлять, пожаловался на боль в горле, не смог выпить воду", – говорится в публикации.

Отец ребенка доставил его в медучреждение. Там маленькому пациенту сделали рентген – на снимках был виден инородный предмет в пищеводе. Врачи приняли решение оперативно провести эндоскопическое вмешательство. Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую.

Ранее в детском медцентре Рошаля в Красногорске врачи спасли мальчика с деталью конструктора "Лего" в легких.

Девятилетний ребенок поступил в медучреждение с жалобами на одышку и сильный кашель. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила деталь "Лего" в промежуточном бронхе мальчика. Ребенок признался, что случайно вдохнул и проглотил деталь во время игры.

