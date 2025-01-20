Столичные врачи спасли ребенка от ореха в бронхах

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Специалисты Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой извлекли из бронхов двухлетней девочки орех. Об этом столичный Депздрав рассказал в своем телеграм-канале.

Мама привела дочку в больницу и сообщила, что девочка страдает от кашля и свистящего дыхания. Пациентку экстренно положили в хирургическое отделение, где врачи провели эндоскопическое вмешательство. Инородное тело до 1 сантиметра удалось извлечь с помощью эндоскопического экстрактора спиралевидной корзины Дормиа.

Взрослым напомнили, что орехи детям следует есть только в присутствии родителей, поскольку продукт может вызывать аллергию. Врач-диетолог ДГКБ Татьяна Брежнева рекомендовала добавлять их в другие блюда.

Ранее в детском медцентре Рошаля в Красногорске врачи спасли мальчика с деталью конструктора "Лего" в легких.

Девятилетний ребенок поступил в медучреждение с жалобами на одышку и сильный кашель. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила деталь "Лего" в промежуточном бронхе мальчика. Ребенок признался, что случайно вдохнул и проглотил деталь во время игры.

