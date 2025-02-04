Подмосковные врачи достали из желудка школьника флешку с домашним заданием

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Врачи детского клинического центра имени Рошаля достали из желудка 16-летнего школьника флешку с домашним заданием по информатике, которую он случайно проглотил. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Подросток выполнил свою работу и загрузил ее на флешку, после чего решил поиграть и начал крутить устройство перед лицом. Именно в этот момент и произошло ЧП.

"Иногда инородные тела выходят естественным путем, на что мальчик надеялся, но в данном случае этого не произошло, и семья обратилась к врачам", – уточнили в ведомстве.

Пациенту провели рентгенографию, которая показала местонахождение флешки. Подростка ввели в сон с помощью наркоза и специальными эндоскопическими щипцами без единого разреза извлекли инородный предмет.

По словам лечащего врача-эндоскописта Дарьи Степаненко, операция длилась 15 минут и прошла успешно. На следующий день пациента выписали домой.

Ранее врачи одного из медицинских учреждений Красногорска достали из желудка 16-летней девушки зубную щетку, которую она случайно проглотила. Инородный предмет вызывал боль и тошноту. Медики успешно провели операцию, которая длилась 30 минут, и достали щетку через пищевод.

До этого в Красногорске врачи спасли мальчика с деталью конструктора "Лего" в легких. Ребенок поступил в медучреждение с жалобами на одышку и сильный кашель. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила деталь конструктора в промежуточном бронхе мальчика.