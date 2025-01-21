Московские врачи удалили гигантскую опухоль яичника 14-летней девочке

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Врачи РДКБ министерства здравоохранения РФ прооперировали 14-летнюю девочку с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Девочка страдала от сильных периодических болей. Специалисты после осмотра заподозрили наличие новообразования и приняли решение о госпитализации.

"Проведя комплексную диагностику, в том числе ультразвуковое исследование, врачи обнаружили в правом яичнике гигантское многокамерное кистозное новообразование. Большая часть опухоли состояла из полостей, заполненных жидкостью, но в одной из камер был обнаружен компонент из плотной ткани", – уточняется в публикации.

При этом размер новообразования был 19 на 15 на 18 сантиметров, а вес достиг 1,5 килограмма. Предварительно у девочки диагностировали тератому правого яичника.

Специалисты удалили опухоль эндоскопически – этот способ позволяет снизить риск каких-либо осложнений и ускорить процесс восстановления. Пациентка могла сама передвигаться уже через несколько часов. Гистология подтвердила незрелую тератому правого яичника первой стадии. Врачи не выявили рецидива во время обследования через три месяца, они будут и дальше наблюдать девочку.

Ранее столичные врачи спасли трехлетнюю девочку из Кабардино-Балкарии с огромной опухолью брюшной полости. Новообразование сдавливало желудок и кишечник. Ребенку провели около шести курсов химиотерапии, чтобы медики собрали ее стволовые клетки для последующей пересадки. Затем врачи приступили к 14-часовой операции по удалению опухоли. Хирургам удалось устранить свыше 95% от объема всего новообразования.

