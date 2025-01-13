Подмосковные врачи спасли пациента с полной непроходимостью сосудов

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Хирургам Мытищинской больницы удалось прооперировать 65-летнего мужчину с полной непроходимостью сосудов от брюшной аорты до стоп. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Пациент поступил в больницу с сильной болью в ногах, которая не отступала даже после приема обезболивающих лекарств. При осмотре медики выявили отсутствие пульса в обеих ногах. Врачи диагностировали аневризмы подвздошных и бедренных артерий, а также аневризму аорты диаметром 6 сантиметров, что в три раза больше нормы.

"От брюшной аорты до стоп наблюдалась полная непроходимость сосудов на протяжении около метра. Без срочной помощи пациенту грозили ампутация нижних конечностей и летальный исход", – поделился заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов.

Во время операции, которая длилась шесть часов, медики удалили больному расширенный сосуд, после чего выполнили протезирование аорты при помощи синтетического сосудистого протеза. В результате доступ крови к обеим конечностям был восстановлен до верхней трети бедра.

Отмечается, что пациента уже выписали домой на амбулаторное лечение, он вернулся к обычной жизни.

Ранее врачи спасли трехлетнюю девочку из Кабардино-Балкарии с огромной опухолью брюшной полости. Новообразование сдавливало желудок и кишечник. Ребенку провели около шести курсов химиотерапии, чтобы медики собрали ее стволовые клетки для последующей пересадки. Затем врачи приступили к 14-часовой операции по удалению опухоли. Хирургам удалось устранить свыше 95% от объема всего новообразования.

