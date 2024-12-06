Врачи НИИ имени Склифосовского спасли женщину с проросшей из матки в сердце опухолью

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с 20-сантиметровым новообразованием, проросшим из матки в сердце. Об этом сообщается в телеграм-канал медучреждения.

"Татьяна обратилась в Склиф после ежегодной диспансеризации на работе. Эхокардиография показала наличие тромба. Во время обследования в Институте Склифосовского выяснилось, что этот "тромб" прорастает из матки в сердце", – отмечается в сообщении.

Из-за крупных размеров опухоли, которая угрожала здоровью женщины, врачи решили провести срочную операцию. Позже гистология установила, что новообразование являлось доброкачественным с фиброзными тканями.

В настоящее время самочувствие пациентки хорошее. Ее уже выписали из больницы.

Ранее врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова вытащили из носа женщины "камень" размером с перепелиное яйцо, который образовался после попадания инородного тела в носовую пазуху. Пациентка не смогла вспомнить, что именно ей попало в нос, но уточнила, что это произошло несколько нет назад. Неприятных ощущений у нее долго не было, поэтому за медпомощью она не обращалась.

