Подмосковные врачи спасли младенца с врожденной непроходимостью кишечника

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Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства спасли новорожденного мальчика с непроходимостью кишечника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что младенец весом 3,9 килограмма поступил в МОЦОМД "с систематическим срыгиванием после кормления". В результате обследования врачам удалось выявить редкий врожденный порок развития кишечника – непроходимость 12-перстной кишки.

При такой патологии необходимо оперативное лечение в кратчайшие сроки после рождения, поскольку из-за частой рвоты новорожденный теряет жидкость. Кроме того, есть риск вдыхания ребенком рвотных масс, что может привести к тяжелой форме пневмонии.

"При данной патологии накладывается анастомоз – кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через три миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно", – рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Врачам удалось устранить аномалию развития 12-перстной кишки, а также восстановить ее проходимость и правильное анатомическое положение.

"Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития", – заключил Рехвиашвили.

Ранее подмосковные врачи вытащили орех из уха ребенка. По словам родителей, его во время игры засунул в ухо мальчика старший брат и не смог вытащить. За несколько часов инородное тело расширилось от влажности, вызвав отек и боль. Извлечение проходило под седацией без разрезов и хирургического вмешательства.