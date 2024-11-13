Врачи в Подмосковье спасли младенца с врожденной непроходимостью пищевода

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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли младенца с врожденной непроходимостью пищевода. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Новорожденный мальчик поступил в медучреждение с атрезией, при которой пищевод развивается не до конца и заканчивается слепо. Для ребенка это означает невозможность кормления. Также в большинстве случаев ниже зоны слепого конца пищевода образовывается свищ – соустье, соединяющее пищевод с трахеей. Из-за этого слюна попадет из пищеварительного тракта в трахею, что провоцирует развитие тяжелой пневмонии.

Заведующий отделением хирургии новорожденных МОЦОМД Михаил Рехвиашвили отметил, что лечение такой патологии может быть только хирургическим путем. Во время операции младенцу восстановили правильную анатомию пищеварительного тракта, поэтому сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ранее такие операции выполнялись открытым доступом. Сейчас же используются эффективные методы, которые позволяют проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством, после которых дети быстрее восстанавливаются, уточнил Рехвиашвили.

После проведенной операции ребенок прошел реабилитацию в стационаре и уже выписан домой. Он находится на грудном вскармливании, прибавляет в весе и развивается в соответствии с возрастом.

До этого подмосковные врачи вытащили орех из уха ребенка. По словам родителей, его во время игры засунул в ухо мальчика старший брат и не смог вытащить. За несколько часов инородное тело расширилось от влажности, вызвав отек и боль. Извлечение проходило под седацией без разрезов и хирургического вмешательства.