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01 ноября, 17:27

Общество

В Подмосковье спасли пациента с 4-сантиметровым камнем в почке

Фото: телеграм-канал "Официально Орехово-Зуевский округ"

В медучреждение Орехова-Зуева поступил мужчина с температурой и болью в пояснице. Врачи обнаружили в почке пациента 4-сантиметровый камень, сообщает телеканал "360".

Камень располагался в пяти сантиметрах от мочевого пузыря. Специалисты пришли к выводу, что срочное удаление может только навредить здоровью мужчины. Они приняли решение установить через небольшой прокол дренаж в почку. Состояние пациента заметно улучшилось. Позже дренаж удалили, и мужчину выписали.

В этот же день в больницу поступила женщина с камнем такого же размера, но у нее он был с другой стороны мочеточника. При этом специалисты утверждают, что такие случаи считаются редкостью.

Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера удалили опухоль весом 18 килограммов 66-летней женщине. В ходе диагностики медики выявили у нее крупную миому матки размером средней тыквы. Операция по удалению опухоли прошла успешно. Гистология показала, что новообразование было доброкачественным.

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