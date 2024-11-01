Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 14:29

Общество

Врачи в Подмосковье помогли подростку с 7-сантиметровой иглой в уретре

Фото: телеграм-канал Baza

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства приняли 11-летнего пациента с болью в мочеиспускательном канале. Об этом сообщает телеканал "360".

В ходе осмотра врачи обнаружили в уретре мальчика 7-сантиметровую иглу. При этом врачам не потребовалось проводить хирургическое вмешательство для ее извлечения, отметил завотделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский.

"Иглу достали методом цистоскопии – высокотехнологичной методики без разрезов, используя специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру", – уточнил он.

В настоящее время мальчик уже находится дома. В период гормональной перестройки организма интерес подростков к происходящим изменениям повышен, объясняют ситуацию специалисты.

Ранее врачи Российской детской клинической больницы помогли 15-летнему подростку, который повредил позвоночник после тяжелого эпилептического приступа. Они вывели пациента из эпилептического статуса и полностью убрали судороги. После операции мальчик стал более активным, чем был за полгода до инцидента.

Московские врачи спасли пациента, который пережил клиническую смерть

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика