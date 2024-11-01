Врачи в Подмосковье помогли подростку с 7-сантиметровой иглой в уретре

Фото: телеграм-канал Baza

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства приняли 11-летнего пациента с болью в мочеиспускательном канале. Об этом сообщает телеканал "360".

В ходе осмотра врачи обнаружили в уретре мальчика 7-сантиметровую иглу. При этом врачам не потребовалось проводить хирургическое вмешательство для ее извлечения, отметил завотделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский.

"Иглу достали методом цистоскопии – высокотехнологичной методики без разрезов, используя специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру", – уточнил он.

В настоящее время мальчик уже находится дома. В период гормональной перестройки организма интерес подростков к происходящим изменениям повышен, объясняют ситуацию специалисты.

Ранее врачи Российской детской клинической больницы помогли 15-летнему подростку, который повредил позвоночник после тяжелого эпилептического приступа. Они вывели пациента из эпилептического статуса и полностью убрали судороги. После операции мальчик стал более активным, чем был за полгода до инцидента.

