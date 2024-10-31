Подмосковные врачи удалили девушке опухоли, выросшие на ушах после пирсинга

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Врачи филиала № 2 Балашихинской больницы удалили 20-летней девушке опухоли на ушах, которые появились на месте проколов от пирсинга. Об этом пресс-служба регионального Минздрава сообщила на сайте.

Пациентка поступила в отделение оториноларингологии и пожаловалась на новообразования и зуд ушей. Медики провели диагностику и выяснили, что причиной стали келоидные рубцы – доброкачественные новообразования, которые разрастаются из соединительной ткани.

Они появились на месте проколов в ушах, достигнув около двух сантиметров в диаметре, поскольку долгое время девушка не обращалась за медпомощью, объяснили в ведомстве.

Врач-отоларинголог Василий Коршунов рассказал, что операция проводилась под местной анестезией. Келоидные рубцы иссекли скальпелем, а затем провели пластику с использованием местных тканей. Во избежание рецидива заболевания, девушке рекомендовали отказаться от будущих косметических манипуляций.

По словам эксперта, такие новообразования могут возникать не только из-за пирсинга, но и на месте воспалений или травм кожи. Если после травмы сформировался рубец неправильной формы и длительное время остается ярким, то нужно обратиться за медпомощью, предупредил Коршунов.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.

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