Балашихинские врачи провели первую операцию по удалению редкой опухоли ребра

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Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе провели первую операцию по удалению редкой опухоли ребра, сообщает телеканал "360".

В медучреждение обратился 52-летний мужчина с жалобами на боль в грудной клетке. Диагностика выявила у него редкую патологию – фибромиксому ребра. Эта доброкачественная опухоль из разросшегося хряща может перерождаться в рак.

По словам пациента, он недавно получил травму грудной клетки, но за медпомощью не обращался. В больницу он пришел, когда боль в области ребер стала сильнее.

Заведующий отделением торакальной онкологии № 1 Сергей Тараров рассказал, что хирурги провели операцию щадящим методом – через три прокола. Это позволило облегчить восстановление организма и снизить уровень боли. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественность образования. При этом дальнейшее лечение пациенту не требуется, риск перерождения в рак предотвращен. Мужчину уже выписали из больницы домой.

Ранее медики в Люберцах провели операцию 103-летней женщине, упавшей дома и сломавшей бедренную кость с левой стороны. Во время хирургического вмешательства ей соединили костные отломки и скрепили их биосовместимыми конструкциями. В данный момент пожилая женщина уже выписана домой.