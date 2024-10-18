Врачи Видновской больницы спасли пациентку с жидкостью в мозге

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Специалисты Видновской больницы спасли 32-летнюю пациентку с жидкостью в мозге, сообщает телеканал "360".

У женщины наблюдались расстройство зрения, нарушение сознания и рвота. Врачи выяснили, что причиной неврологических симптомов стала скопившаяся в мозге жидкость.

Врачи установили, что в прошлом ей делали операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. После этого ей установили шунтирующую систему для отвода лишней жидкости. Женщина чувствовала себя хорошо, пока не появились головные боли и другие симптомы. Через сутки ее близкие обратились за помощью в медучреждение.

Специалисты обнаружили, что шунтирующая система стала работать неправильно и вокруг нее образовалась соединительная ткань. Врачи произвели оперативное вмешательство и наладили шунтирующую систему. Пациентка быстро пошла на поправку. В настоящее время она находится дома.

Ранее врачи в Подмосковье спасли мужчину с застрявшим в ухе обломком спички. В процессе хирургического вмешательства доктора обнаружили в ухе 69-летнего мужчины обросший полипами за два месяца отломок спички, разорвавший его барабанную перепонку.

При этом из-за спички в области, расположенной рядом с мозгом, началось гнойное воспаление, которое могло привести к развитию менингита и смерти. Сейчас жизни и здоровью пациента ничто не угрожает.

