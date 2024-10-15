Подмосковные врачи извлекли из легких подростка огромную кисту с паразитами

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В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли 17-летнего подростка с гигантской кистой с паразитами в легком. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Мальчик обратился в больницу с жалобами на боль в правой половине грудной клетки, а также на недомогание, кашель и высокую температуру. Врачам удалось выяснить, что в правом легком у пациента находится крупная паразитарная киста, размер которой "был сопоставим с размером головы новорожденного ребенка". По словам медиков, киста образовалась из-за попадания в организм мальчика гельминта – эхинококка.

Подростку успешно провели операцию по удалению кисты, сейчас он чувствует себя хорошо и уже вернулся к обычной жизни.

Врачи отметили, что заражение часто происходит при общении с животными. Симптомы проявляются не сразу, болезнь долгое время может маскироваться под другие патологии в зависимости от расположения кисты.

Ранее врачи в Подмосковье спасли мужчину с застрявшим в ухе обломком спички. В процессе хирургического вмешательства доктора обнаружили в ухе 69-летнего мужчины обросший полипами за два месяца отломок спички, разорвавший его барабанную перепонку.

При этом из-за спички в области, расположенной рядом с мозгом, началось гнойное воспаление, которое могло привести к развитию менингита и смерти. Сейчас жизни и здоровью пациента ничто не угрожает. Мужчину уже выписали домой на амбулаторное лечение.

