В Подмосковье врачи вытащили орех из уха ребенка

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Врачи Московского областного научно­-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) вытащили орех из уха ребенка. Об этом пресс-служба подмосковного Минздрава сообщила на сайте.

Как рассказали родители, старший ребенок, играя, засунул в ухо младшему брату орех и не смог его сам достать. Согласно результатам проведенного обследования, за несколько часов нахождения инородного тела в ухе ребенка оно расширилось от влажности, что усилило отек и боль. Для извлечения ореха мальчика госпитализировали.

Руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров указал, что извлечение проходило под седацией без разрезов и хирургического вмешательства. Седация – медикаментозный сон с сохранением всех функций организма. Он безопасен для детей и позволяет провести манипуляцию быстро и безболезненно, объяснил специалист.

Мальчика выписали домой на следующий день. В Минздраве предупредили, что при попадании орехов или бобовых в лор-органы нужно срочно обратиться к врачу, поскольку при соприкосновении с влажной средой они разбухают и увеличиваются в размерах, из-за чего их трудно достать.

"Чем дольше такой предмет находится в ухе, тем больше нарушений создает. Может начаться воспалительная реакция, усилятся боль и отек, ухудшится слух, могут появиться слизисто-гнойные выделения из наружного слухового прохода", – добавили в ведомстве.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы вытащили из уха 69-летнего мужчины обломок спички, который застрял там после самостоятельной прочистки слухового прохода. Диагностика выявила у пациента гнойный отит и полипы среднего уха. Во время операции медики извлекли инородное тело, удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе.