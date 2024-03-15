Подмосковные врачи вытащили бумажку со штрихкодом из носа малолетнего ребенка

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Видновской больницы вытащили из носа двухлетнего ребенка бумажку со штрихкодом, которую тот случайно вдохнул. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В ведомстве указали, что родители ребенка пытались сами извлечь инородное тело, однако добились обратного результата. По словам заведующей оториноларингологическим отделением больницы Кристины Таджикуловой, бумажку вытаскивали под контролем эндоскопии с помощью микроинструментов. Малоинвазивная операция прошла успешно и заняла не больше 20 минут, добавила она.

В Минздраве Московской области напомнили гражданам, что мелкие предметы нужно держать подальше от маленьких детей.

Ранее врачи Раменской больницы извлекли из организма годовалой девочки несколько шариков магнитного конструктора. В ходе операции медики вытащили один магнит из тонкого кишечника, еще три – из желудка, сказал заведующий детским хирургическим отделением медучреждения Владимир Хабалов. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

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