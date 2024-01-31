Подмосковные врачи извлекли из желудка годовалого ребенка детали магнитного конструктора

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Врачи Раменской больницы извлекли из годовалого ребенка несколько шариков магнитного конструктора, сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве рассказали, что в приемное отделение больницы обратилась мама с годовалой девочкой. Ребенок проглотил части магнитного конструктора, однако от госпитализации женщина отказалась. Этим она усугубила ситуацию с лечением девочки, подчеркнули в министерстве.

Через день ребенку стало хуже, ее госпитализировали в детское хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и рвоту. Врачи выяснили, что в желудке девочки застряли три магнита, еще один попал в тонкую кишку. В этой связи малышке потребовалась экстренная операция.

"В ходе хирургического вмешательства было выявлено три перфоративных отверстия – соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы стенки желудка и тонкой кишки. Один магнит был извлечен из тонкого кишечника через дефект, который был им вызван, а три – из желудка при помощи специального магнита", – сказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Ранее стало известно, что медики детской больницы имени Сперанского в Москве спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 36 магнитных шариков. Ребенку провели операцию, во время которой извлекли сначала 29 шариков и ушили шесть перфораций. Потом врачи выявили еще семь предметов в двенадцатиперстной кишке.