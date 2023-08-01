Врачи в Подмосковье удалили из глаза пациента пулю, с которой он прожил шесть лет

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Специалисты Московской областной больницы имени В. Н. Розанова провели операцию по извлечению пули из глаза 26-летнего мужчины, с которой он прожил шесть лет. Об этом сообщает "Радио 1".

Оказалось, что гражданин был травмирован во время неосторожного обращения с пневматическим оружием. Пациент рассказал медикам, что на протяжении шести лет пуля ему не мешала, однако недавно его стали беспокоить головные боли.

Он решил отправиться на МРТ, однако данную процедуру нельзя делать при наличии металлических предметов в исследуемой области.

Офтальмолог Анна Далиле отметила, что пациент хорошо перенес операцию по удалению инородного предмета. Для ее проведения потребовалось 30 минут, уточнила специалист. В это время мужчина находился под действием местной анестезии. После извлечения пули был наложен косметический шов.

"Бывают иногда такие случаи, когда инородное тело может спокойно находиться в организме годами, не беспокоя и не провоцируя никакого воспаления. Пациенту повезло, что пуля располагалась почти под бровью, иначе молодой человек мог бы лишиться глаза", – отметила врач.

Ранее врачи Коломенской больницы в Подмосковье достали из желудка 22-летнего мужчины зубную щетку, пластиковую дверную ручку и дужки от очков. Первые два предмета извлекли с помощью эндоскопа, а в случае с последним потребовалось хирургическое вмешательство.

После операции пациенту стало лучше, однако специалисты решили, что мужчине следует пройти психиатрическое лечение, поскольку он сам проглотил указанные предметы.



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