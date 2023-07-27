Медики в Подмосковье извлекли из желудка мужчины зубную щетку и пластиковую дверную ручку

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Специалисты Коломенской больницы достали из желудка мужчины зубную щетку и пластиковую дверную ручку. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

Как отметил заведующий эндоскопическим отделением Владимир Кабаргин, 22-летний пациент проглотил три предмета: щетку, дверную ручку и дужки от очков. Первые два объекта врачи успешно извлекли, применив эндоскоп.

"Дужки очков расположились внутри настолько неудачно, что достать их через пищевод не удалось. Из-за этого врачам-хирургам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству", – добавил он.

В настоящее время самочувствие пациента улучшилось. Однако специалисты решили, что мужчине следует пройти психиатрическое лечение.

Ранее медики Люберецкой больницы извлекли из щеки женщины 12-сантиметрового червя, который вырос там после укуса комара, зараженного гельминтозом. Обнаружить паразита удалось после обращения женщины с жалобами на зуд в области щеки. Медики, разрезав щеку под местной анастезией, установили, что воспалительный процесс вызывала жизнедеятельность червя, а зуд – его шевеления.

