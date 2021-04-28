Врачи из Тюмени удалили из живота женщины опухоль размером с арбуз

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Врачи из Тюмени удалили из живота пенсионерки опухоль размером с арбуз. Отмечается, что образование весило порядка девяти килограммов. Об этом сообщается на сайте областной клинической больницы № 2.
Стало известно, что опухоль женщине диагностировали в ее родном городе Тобольске, но в то время она отказалась от госпитализации. Повторно она обратилась за медицинской помощью, когда живот увеличился в размерах.
"Дообследование подтвердило, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз", – говорится в материале.
Врачи извлекли доброкачественное образование, диаметр которого равен 35 сантиметрам. Как отметил руководитель гинекологического отделения Денис Лапин, любая физическая нагрузка могла привести к разрыву опухоли и внутреннему кровотечению.
Операция прошла успешно, на данный момент россиянка находится под наблюдением медиков.
Ранее врачам из Морозовской детской городской клинической больницы удалось вылечить ребенка с синдромом Бланда – Уайта – Гарланда – редким пороком сердца.
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