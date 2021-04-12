Российские врачи провели первую в мире операцию на сердце через небольшой надрез

Фото: meshalkin.ru
Кардиохирурги из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина провели первую в мире операцию на сердце через небольшой разрез. Об этом сообщает пресс-служба центра.
"Это первый в мире опыт одномоментного протезирования аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через мини-доступ размером шесть сантиметров в межреберном промежутке", – отметили там.
Операцию провели 65-летнему пациенту с ярко-выраженным аортальным пороком сердца. Врачи сумели заменить участок аорты и пораженного клапана синтетическим протезом.
Обычно подобные операции производятся через рассечение грудины на 18–20 сантиметров. Однако, по словам специалистов, если уменьшить указанный размер разреза, то это позволит снизить риск инфекций, а реабилитация может произойти на 10–14 дней раньше, чем обычно.
Ранее врачи в Москве вылечили ребенка с трахеей размером с соломинку. Уточняется, что кардиохирурги, торакальные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, эндоскописты и трансфузиологи выполнили операцию, заранее изготовив 3D-модель неправильно развитой трахеи.
С ее помощью они составили план оперативного вмешательства и сделали необходимые расчеты.
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