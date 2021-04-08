Врачи в Москве вылечили ребенка с трахеей размером с соломинку

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Медики Морозовской детской больницы в Москве вылечили мальчика с трахеей размером с соломинку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

"Грозный порок был обнаружен, когда ребенок в возрасте 11 месяцев поступил в Морозовскую больницу на плановую операцию по поводу тригоноцефалии – деформации черепа, возникшей в результате преждевременного заращения лобного шва. При проведении интубации врачи выявили, что просвет трахеи малыша составляет всего 3–4 миллиметра при норме 9–12 миллиметров", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что кардиохирурги, торакальные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, эндоскописты и трансфузиологи выполнили операцию, заранее изготовив 3D-модель неправильно развитой трахеи. Так, с ее помощью они составили план оперативного вмешательства и сделали необходимые расчеты.

"Была применена методика, являющаяся золотым стандартом для хирургического лечения данного порока. Ширина просвета трахеи была увеличена за счет укорачивания ее длины с использованием собственных тканей ребенка (эпителия и хрящевого компонента трахеи)", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, для реабилитации мальчика применили технологию fast-track, которая предполагает быстрый перевод пациента на самостоятельное дыхание. На данный момент ребенок восстанавливается после операции дома.

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