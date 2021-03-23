Врачи в Балашихе достали из кишечника двухлетнего ребенка 20 магнитов

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20 магнитов извлекли врачи Балашихинской областной больницы из кишечника двухлетнего ребенка, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий филиалом № 2 больницы Михаил Геращенко рассказал, что в медицинское учреждение ребенок поступил с болями в животе. Рентген-диагностика позволила обнаружить в кишечнике мальчика инородные тела.

"Требовалась экстренная операция, поскольку состояние ребенка ухудшалось. Врачи удалили инородные тела – это оказались магниты, – ушили перфоративные отверстия желудка и тонкой кишки", – сказал специалист.

Уточняется, что магниты, попадая внутрь организма, могут зажимать между собой стенки кишечника.

"На данных участках образуются отверстия. Если вовремя не обратиться к врачу, ситуация может привести к летальному исходу", – отметили в пресс-службе.

Мальчик, которому провели операцию, уже выписан из больницы.

Ранее девятилетняя девочка из Воронежа, снимая ролик в TikTok, проглотила магнитные шарики. В результате девочка поступила в областную детскую клиническую больницу № 2 с жалобами на боли в животе и рвоту.

