В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok

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Девятилетняя девочка из Воронежа, снимая ролик в TikTok, проглотила магнитные шарики, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.

"Девятилетняя жительница Воронежа едва не погибла, снимая ролик для социальной сети TikTok. Имитируя пирсинг на языке, девочка проглотила магнитные шарики, которые вызвали прободение кишечника", – говорится в сообщении.

В результате девочка поступила в областную детскую клиническую больницу № 2 с жалобами на боли в животе и рвоту 31 января. Рентгенограмма позволила обнаружить в различных отделах желудочно-кишечного тракта полости 12 магнитных шариков.

"Для спасения девочки детские хирурги незамедлительно провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости", – подчеркнули в департаменте.

Девочка восстанавливалась в течение трех недель. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает, ребенок готовится к выписке.

В ноябре прошлого года в Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки 15-сантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок.

