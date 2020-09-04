Московские врачи вылечили ребенка с химическим ожогом из-за проглоченной батарейки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты детской больницы № 9 имени Сперанского вылечили ребенка, получившего химический ожог желудка из-за проглоченной батарейки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что трехлетний пациент проглотил мизинчиковую батарейку. Вследствие этого за пару часов у ребенка образовался химический ожог желудка. Сообщается, что длина батарейки составила 4,65 сантиметра.

В Депздраве отметили, что сложность заключалась в том, что инородный предмет нельзя было подцепить эндоскопическими инструментами.

"Тогда врачи, желая использовать исключительно щадящий метод, с помощью захватывающей корзинки ювелирно удалили из кардиального отдела желудка опасный предмет", – рассказали в ведомстве.

Детский хирург Алексей Еремин отметил, что щелочная батарейка в желудке быстро расплавляется и может нанести серьезный ущерб здороью.

"Щелочная батарейка быстро расплавляется, и ее содержимое может ранить слизистую внутренних органов, что приведет к ожогу, прободению или перитониту", – отметил Еремин.

В то же время естественным путем покинуть организм ребенка батарейка не могла, пояснил специалист.

Сообщается, что после операции ребенок прошел курс лечения, нацеленный на подавление кислотности и оказывающий смягчающее действие в желудке. На пятые сутки трехлетний пациент был выписан.

Ранее врачи Ивантеевской больницы Московской области спасли 18-летнюю девушку, которая проглотила булавку. Была проведена операция, с помощью которой инородный предмет был извлечен из кишки.