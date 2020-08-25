В Подмосковье врачи спасли девушку, проглотившую булавку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Ивантеевской больнице Московской области врачам удалось спасти 18-летнюю девушку, которая проглотила булавку, пишет РИА Новости. Как сообщили в региональном Минздраве, булавка проколола брюшную полость пациентки.
"Девушка попала в больницу с острой болью в животе. Выяснилось, что три дня назад она случайно проглотила булавку, но за помощью обратилась только тогда, когда возникла боль. Была проведена экстренная операция", – говорится в сообщении.
По словам заместителя главного врача Ивантеевской больницы Владимира Рыжкина, в ходе операции выяснилось, что булавка проткнула брюшную полость, вызвав местную воспалительную реакцию. Через прокол инородный предмет был извлечен из кишки.
Уточняется, что пациентка уже выписана из стационара и находится на амбулаторном наблюдении и лечении.
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