Врачи в Москве спасли женщину с острым сепсисом после ангины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи городской клинической больницы имени Боткина спасли пациентку с редким осложнением ангины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
"Женщина 39 лет перенесла ангину на ногах, думала, что все прошло. Однако спустя несколько дней появились боли в области ноги и плеча, непонятные темные пятна на конечностях, отек рук", – рассказали специалисты.
В ведомстве добавили, что пациентка спустя три дня после выявленных новых симптомов обратилась за помощью в Боткинскую больницу. Там врачи провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у пациентки отказывают все органы и системы.
После дополнительных анализов медики установили, что у женщины развился острый сепсис – последствие стрептококковой ангины. Ее экстренно перевели в реанимацию, где она находилась под присмотром медиков в течение почти трех недель, после чего она была переведена в отделение гнойной травматологии, где хирурги убрали некрозы.
"Угроза возникла из-за инфекционно-воспалительного процесса и нарастания полиорганной недостаточности. За это время у женщины образовались некрозы на верхних и нижних конечностях: на руках размером 20 на 30 сантиметров, на своде правой стопы – 7 на 8 сантиметров", – пояснили в департаменте.
Сейчас благодаря усилиям врачей пациентка идет на поправку и чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что хирурги детской больницы № 9 имени Сперанского прооперировали кишечник девочки, родившейся с уникальными патологиями. Специалистам удалось установить, что в двенадцатиперстной кишке ребенка образовалась плотная мембрана, создающая непроходимость. Кроме того, был найден незавершенный поворот кишечника.
Хирурги расправили эмбриональные тяжи, которые передавливали кишечник, расположили кишку в правильном положении. Считается, что подобные патологии составляют только 2%–3% от всех дуоденальных непроходимостей. На данный момент девочку выписали, она активно набирает вес.
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