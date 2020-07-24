Столичные врачи вылечили младенца с уникальными патологиями кишечника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хирурги детской больницы № 9 имени Сперанского прооперировали кишечник девочки, родившейся с уникальными патологиями. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Девочка не усваивала молоко и не набирала вес. После комплексного обследования – УЗИ и рентген-исследований, в том числе с применением контрастного вещества, – у ребенка выявили атрезию – заращение – двенадцатиперстной кишки", – объяснили в столичном департаменте здравоохранения.

Специалистам удалось установить, что в двенадцатиперстной кишке ребенка образовалась плотная мембрана, создающая непроходимость. Кроме того, был найден незавершенный поворот кишечника.

"Хирурги расправили эмбриональные тяжи, которые передавливали кишечник, расположили кишку в правильном положении. Случай является уникальным", – подчеркнули в ведомстве.

Считается, что подобные патологии составляют только 2-3% от всех дуоденальных непроходимостей. На данный момент девочку выписали, она активно набирает вес.

Ранее сообщалось, что в Коломне врачи спасли недоношенную новорожденную девочку с экстремально низкой массой тела. Ребенок родился с весом всего 480 граммов. Сейчас новорожденная доросла до 1 720 граммов, ее по-прежнему наблюдают специалисты.

