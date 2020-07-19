Названы сроки испытания детской вакцины от COVID-19

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Испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в течение шести месяцев, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей", – рассказал специалист.

Он отметил, что исследования вакцины для детей также будут проходить поэтапно, в разных возрастных группах.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно. По его словам, вторая фаза завершится 3 августа. Он подчеркнул, что третью фазу испытаний будут проводить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

В Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.