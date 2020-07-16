Вторая фаза испытания российской вакцины от коронавируса завершится 3 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, вторая фаза завершится 3 августа.

Он подчеркнул, что третью фазу испытаний будут проводить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке. Дмитриев рассказал, что регуляторное одобрение для использования российской вакцины ожидается в августе – сентябре.

По прогнозам РФПИ, которые приводит ТАСС, в 2020 году в России произведут 30 из 50 необходимых миллионов вакцин от коронавируса. Полная же вакцинация россиян может завершиться в начале 2021 года.

Дмитриев добавил, что в мире до конца текущего года планируется произвести около 200 миллионов доз вакцин. В следующем же году выпустят порядка трех миллиардов вакцин на основе вектора аденовируса.

Глава РФПИ подчеркнул, что речь идет не только о российской вакцине, но и вакцинах Оксфордского университета и Китая.

Дмитриев также сообщил, что сейчас ведутся переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19 на территории Саудовской Аравии.

В Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

