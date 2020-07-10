Разработка вакцины от COVID-19 идет по графику – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что разработка вакцины от COVID-19 сейчас идет по графику, который был утвержден правительством. Об этом говорится на сайте кабмина.
Заместитель председателя правительства ответила на ряд вопросов, касающихся ситуации с коронавирусом в России и в мире.
"Безусловно, мы очень стараемся подготовить к новому эпидсезону вакцину от новой коронавирусной инфекции. Эта работа активно ведется большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором", – объяснила Голикова в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что въезжающие в Россию иностранцы должны будут сдать тест на COVID-19 до приезда. Вице-премьер обратила внимание, что иностранным гражданам нужно иметь при себе медицинские документы, которые подтвердят отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование.
В России выявлено 713 936 случаев COVID-19, вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.
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