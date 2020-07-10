Въезжающие в Россию иностранцы должны будут сдать тест на COVID-19 до приезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Въезжающим в РФ иностранцам потребуется пройти тест на коронавирусную инфекцию не менее чем за три дня до прибытия в страну. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Отмечается, что для прибывающих в страну людей отменят двухнедельный карантин.
"Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19", – сообщила Голикова во время брифинга.
Вице-премьер уточняет, что иностранным гражданам нужно иметь при себе медицинские документы, которые подтвердят отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование. Они должны быть выданы не менее чем за три дня до приезда на территорию РФ, пояснила Голикова.
Кроме того, правительство РФ начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения после 15 июля. "Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%, – сказала Голикова.
В России выявлено 713 936 случаев COVID-19, вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.
Ранее в ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за COVID-19. "Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет", – сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: