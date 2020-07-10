Въезжающие в Россию иностранцы должны будут сдать тест на COVID-19 до приезда

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Въезжающим в РФ иностранцам потребуется пройти тест на коронавирусную инфекцию не менее чем за три дня до прибытия в страну. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Отмечается, что для прибывающих в страну людей отменят двухнедельный карантин.

"Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19", – сообщила Голикова во время брифинга.

Вице-премьер уточняет, что иностранным гражданам нужно иметь при себе медицинские документы, которые подтвердят отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование. Они должны быть выданы не менее чем за три дня до приезда на территорию РФ, пояснила Голикова.

Кроме того, правительство РФ начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения после 15 июля. "Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%, – сказала Голикова.

В России выявлено 713 936 случаев COVID-19, вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.

Ранее в ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за COVID-19. "Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет", – сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.