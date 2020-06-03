Как будут проходить испытания вакцины от COVID-19

3 июня начинаются клинические испытания вакцины от COVID-19. В тестировании примут участие 50 добровольцев – 45 мужчин и пять женщин. О том, как будут проходить испытания и когда нам ждать результатов, – в колонке обозревателя Николая Гринько.

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О старте работы с добровольцами накануне сообщило министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Испытания вакцины будут состоять из трех этапов и должны завершиться к концу месяца.

Нет ничего удивительного в том, что медицинские организации многих стран ведут разработки вакцины против коронавируса. По официальным данным, сейчас во всем мире этим занимается более 80 компаний. Это совершенно обычная работа, но сегодняшняя экстренная ситуация заставляет ученых сильно сократить сроки: обычно на изготовление вакцин требуется до пяти лет, сейчас же в распоряжении вирусологов есть всего несколько месяцев.

Все вакцины работают по приблизительно одной и той же схеме – они дают иммунной системе человека информацию о вирусе, причем делают это без риска полноценного заражения. Иммунитет вырабатывает антитела, "тренируется" противостоять болезни и при встрече с реальным вирусом быстро сводит его активность на нет.



Массовая вакцинация, при которой иммунитет приобретает как можно большее количество людей, – самый надежный способ остановить пандемию.



Но изготовить вакцину – только первый шаг. Прежде чем начать ее использование, необходимо провести всесторонние клинические испытания. Задача этих тестов не только проследить, как вакцинированный организм борется с заражением, но и убедиться в том, что процедура не дает побочных эффектов. Также нужно удостовериться, что препарат одинаково хорошо работает в организме самых разных людей – различного пола, возраста, с разным состоянием здоровья и так далее.

Именно на исследования, а не на производство уходит большая часть времени, ведь само синтезирование вакцины основывается на предыдущих разработках. Ученые используют препараты, которые изготовили раньше, модифицируя их для конкретного вирусного штамма.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения четко регламентирует все этапы тестирования новых вакцин. Сначала их испытывают на отдельных живых клетках, наблюдая за всеми проходящими в них процессами. Если на первом этапе не возникает проблем, переходят ко второму – тестам на животных. Здесь перед исследователями стоит задача убедиться, что полноценный организм нормально взаимодействует с препаратом и приобретает иммунитет к вирусу.

И лишь на третьем этапе начинаются испытания на добровольцах. Эта часть исследований тоже разбита на стадии: сначала проводят тесты на нескольких десятках людей, затем – на сотнях и только потом – на тысячах. Лишь после всех этих этапов вакцина получает официальный допуск к производству и применению.



Стандартная процедура испытаний на человеке такова: добровольцев разбивают на две группы, одной из которой делают инъекцию разработанной вакцины, а второй – плацебо (тоже вакцину, но, например, от менингита).



Затем положено дождаться, когда достаточное число участников эксперимента заразится вирусом естественным путем, после этого собираются данные о том, как у добровольца протекает болезнь. На следующих этапах набирают новых добровольцев, увеличивая их количество и расширяя возрастные рамки, например, до 70 лет.

Но сейчас времени на полноценные и пошаговые исследования нет: вакцина будет остро нужна уже осенью, когда, по прогнозам многих эпидемиологов, может прийти вторая волна пандемии. Поэтому ученым приходится работать намного быстрее. Один из способов добиться ускорения – проведение всех трех этапов не последовательно, а параллельно, в одно и то же время.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Но даже после успешного завершения всех необходимых тестов рапортовать о победе над коронавирусом будет еще рано. Потребуется время и производственные мощности для того, чтобы обеспечить вакциной буквально каждого человека на планете, а нас довольно много – семь с половиной миллиардов. Затем понадобится довезти препарат до каждого уголка Земли и обеспечить вакцинацию на местах.

Наука обязательно справится с нынешней пандемией, как не раз справлялась до этого. Единственный вопрос: когда? Мы все же верим, что времени понадобится не очень много. У человечества есть множество других важных дел, которые пришлось отложить из-за коронавируса, и оно обязательно скоро ими займется.