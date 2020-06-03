Москвич вышел из комы и удивился из-за коронавируса

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Житель Москвы провел в коме два месяца после экстренной операции и удивился произошедшими из-за коронавируса изменениями, когда очнулся в конце мая.

Нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) Андрей Реутов рассказал РИА Новости, что мужчина поступил в больницу 6 марта, где его успешно прооперировали.

"Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двустороння пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат", – рассказал Реутов. Спустя пять недель мужчина пришел в себя.

Врачи не рассказывали ему о коронавирусе, чтобы лишний раз не волновать. В какой-то момент мужчина спросил врача о том, что происходит в мире.

Тогда врач рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях. Нейрохирург указал, что пациент некоторое время пребывал в шоке.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет.