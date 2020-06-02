Российские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде йогурта

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Российские ученые создают вакцину от коронавирусной инфекции в виде йогурта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российской академии наук Владимира Чехонина.

По его словам, специалисты методами генной инженерии встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок (ключевую молекулу), благодаря которому коронавирус проникает в клетки.

"Формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности <...> Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта", – сказал Чехонин.

Вакцина разрабатывается на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. В настоящее время проводятся доклинические испытания.

Ранее министерство обороны РФ отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса из числа военных. Кандидаты прошли предварительное тестирование. В течение месяца у них не выявили каких-либо заболеваний.

Первая группа 3 июня прибудет в спецучреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для углубленного медицинского исследования. Эта процедура является предварительной при подготовке к проведению эксперимента.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до этого заявил, что к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в стране готовы перейти примерно через две недели. Руководитель ведомства отметил, что профилактические вещества должны быть безопасны для населения.

