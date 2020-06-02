Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство обороны РФ отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса из числа военных. Об этом сообщает ТАСС.
"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", – уточнили в ведомстве.
В Минобороны также подчеркнули, что кандидаты прошли предварительное тестирование. В течение месяца у них не выявили каких-либо заболеваний.
Первая группа 3 июня прибудет в спецучреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для углубленного медицинского исследования. Эта процедура является предварительной при подготовке к проведению эксперимента.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в стране готовы перейти примерно через две недели. Руководитель ведомства отметил, что профилактические вещества должны быть безопасны для населения.
Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса
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