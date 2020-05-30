В России разработали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Он пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации.

"Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности", – сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее была названа дата начала клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России. По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова, к данным испытаниям в его учреждении намерены приступить в конце июня.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью. При этом отмечалось, что сам прививочный процесс и его масштабирование могут затянуться до девяти месяцев.